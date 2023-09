“Hay que revivir nuestra música y dejar de experimentar tantos ritmos”

Resalta que Dios le ha dado la oportunidad de grabar junto a Bobby Cruz, Andy Montañez, Johnny Ventura, Milly Quezada, Argenis Carruyo, pero aún tiene un sueño pendiente y es cantar al lado de Óscar D’ León, el músico que más admira.

“Somos muy buenos amigos, pese a eso por el respeto que le tengo nunca le he propuesto grabar un tema a dúo, pero ese es mi gran sueño. De hecho luzco el bigote igual que él, es que lo admiro mucho porque me parece el mejor cantante y bajista. No me corto el bigote desde que murió Rafael Orozco (hace 32 años) y no pienso hacerlo porque siento que dejo de ser yo”.