“Cada estrella Michelin es un esfuerzo que exalta a Colombia”

Sobre su menú Juan Manuel destaca al Caribe colombiano, de lo cual dice que “Sus sabores únicos y particulares, llenos de vida y color, los cuales van desde las frutas más dulces hasta las ácidas, esto sin mencionar preparaciones como las frituras son capaces conquistar cualquier tipo de paladar”.

Finalmente, Barrientos se refirió a Barranquilla catalogándola como una ciudad hermosa, con la cual sueña algún día poder tener un restaurante aquí.

“Barranquilla siempre ha sido una ciudad que me ha cautivado, y aunque de manera próxima no está en mis planes, si es uno de los proyectos que más me apasionaria desarrollar, sobre todo porque el Caribe siempre ha estado en mis menús”.