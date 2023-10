“La radio y el amor son el oxígeno de mis días”: Joyce Lozano

Una de las voces más románticas de la radio barranquillera es la de Joyce Lozano Herrera, una gran conocedora especialmente de géneros como la Balada y el Pop.

Tras sumar 38 años de experiencia y luego de haber estado en las cabinas de Emisoras ABC, Oro Estéreo, Radioactiva y Radio Tiempo, esta mujer criada en el barrio Las Palmas, sigue más vigente que nunca.

Joyce se define como una mujer sensible y esa cualidad es precisamente la que le ha permitido entender a sus oyentes, quienes la buscan para que los ayude a conquistar a alguien, para reconciliarse con su pareja o para fortalecer una amistad.

Sus jornadas ahora inician a las 6:00 a.m. y culminan a las 10:00 a.m., durante ese lapso, la química con sus oyentes es evidente y dentro de la cabina se le observa algo afanada por complacer a cada uno, por armar su programación y saludarlos.

Saca una libreta y toma atenta nota de lo que le piden, sostiene que no se va a casa tranquila sino llega a servir de vehículo para hacer mucho más llevadera esta vida a su público.

En esta época de influencers y en la que reinan los sonidos urbanos, su pasión y sensibilidad se hace necesaria, por lo que la voz de esta comunicadora social es una especie de bálsamo en medio de este mundo gobernado por las redes sociales.

“Uno no puede alejarse de este mundo de la balada, que ha ido evolucionando también. Se ha ido metiendo un poquito también con algo del género urbano, pero esta música no va a desaparecer, como muchos creen, la vida gira alrededor del amor, y la música romántica está relacionada con nuestra esencia. Por esa simple razón no puede acabar, es una especie de alimento para ese corazón tuyo que de alguna forma está enamorado”.

Joyce sostiene que todos en la vida aman a alguien: a Dios, al novio, al esposo, a los hijos, a los padres, hermanos o amigos.

“El amor hace parte de nuestro ADN. En lo personal la radio y el amor son el oxígeno de mis días, siempre lo he dicho, que el amor es como el oxígeno. Así hay una canción muy popular en el mundo anglo Love is Like Oxygen, de la banda británica Sweet, y para mí el amor es como el oxígeno, entonces lo que hago es moverlo con canciones”.