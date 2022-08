José Vásquez, el músico que estremeció con sus cuerdas a los colombianos

El percusionista y productor Einar Escaf fue contactado por Daddy Yankee, quien aprovechó su primera presentación en Barranquilla (sábado 17 de septiembre de 2005) para realizar una producción musical de forma maratónica. Escaf de inmediato convocó a los mejores, entre ellos a José Vásquez, para crear una propuesta muy vallenata que se pudiera fusionar con ritmos urbanos. “Se requería de un cajero, guacharaquero, acordeonero y un bajista. A eso de las diez de la mañana, recibo la llamada de Einar Escaf, quien me manifiesta que requiere de mis servicios de manera urgente. No me dio detalles de lo que se debía hacer (…) Al llegar a su estudio Einar y el ingeniero de sonido Yesid Rentería, me presentan unas pistas en las que aparecía registrada una base percusiva de vallenato, incluido el sonido de acordeón y guacharaca. Luego me ofreció un whisky y se me aflojaron los dedos y en menos de dos horas hice mi trabajo”, contó Quévaz en el libro que tiene listo Alcides Romero.

Posteriormente, Daddy apareció y quedó contento con su aporte, pagándole 400 dólares por las cuatro pistas hechas y le regaló cuatro boletas para que asistiera al concierto, una de ellas la autografió para su hija Luzimar.

Al llegar a casa, ni sus vecinos le creían que había grabado con el boricua. Pero de toda esta historia el final no podía ser mejor, cuando en 2008 Daddy Yankee publicó el álbum Talento de barrio, que incluyó canciones como Llamado de Emergencia, en la que se aprecian los aportes del Quévaz.