José Otero y sus drones made in Barranquilla

Días después de hacer la compra en línea llega un paquete a casa, que al destaparlo se descubren unas letras que decían: “Listo para volar”. En una exorbita emoción José no revisó instrucciones y solo un par de segundos después de elevarlo, estrelló el dron.

“Cuando me doy cuenta que solo cinco segundos después de volar el dron ya lo había estrellado, me sentí tonto, que todo lo que había esperado y mi emoción se había desinflado por el hecho de no saber manejar el dron, y fue ahí donde dije necesito aprender”.

Con el propósito de prepararse mejor, su mamá lo envió una temporada para Miami a estudiar pilotaje de drones, y cuando regresó a Caracas, la ciudad donde vivía en Venezuela, con el apoyo de su padrastro deciden montar una empresa especializada en enseñar a volar drones.

Para esa fecha Otero ya había cumplido los 15 años y fue certificado por la Aeronáutica Civil Venezolana cómo el primer Centro de Instrucción Aeronáutica en Drones de Latinoamérica y primero certificado como Explotador de Servicios de trabajos Aéreos realizados con aeronaves pilotadas a distancia.

Una victoria que califica como pírrica, y que marcó el inicio de una era encausada a lo digital.

“Crecer dentro de la industria 4.0 representa uno de los mayores retos, casi nada está inventado y todo se da paso a paso, y recibir la mención de la aeronáutica civil si bien visibilizó nuestro trabajo, era desmotivador saber que éramos los únicos que nos estábamos percatando de la necesidad de cambio”.