Actriz de iCarly lanza libro en el que revela que fue abusada por su mamá

“Estoy realmente emocionado de anunciar que mis memorias I'm Glad My Mom Died estarán disponibles el 9 de agosto de 2022. Me reí y lloré mucho mientras las escribía y estoy orgullosa de lo que se ha convertido. Muchas gracias a @simonandschuster, especialmente a mi editor sean manning (sean, ¿estás en Instagram? No puedo encontrarte...) ¡enlace en bio para reservar el libro!” dijo la joven en una publicación de Instagram donde muestra su libro.