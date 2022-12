Javier Hernández Bonnet piensa en el retiro tras problemas de salud en Qatar

Y precisamente toda esta situación ha hecho que el periodista se ponga a pensar en el retiro de la televisión. Él mismo reveló que ya lo ha intentado en varias oportunidades, pero que desde el mismo canal no han querido.

“Estoy en dos frentes. Mi familia quiere que ya disfrutemos más de nosotros, que les baje a las cargas, al trabajo. La pasión no me deja y tengo una compañía que ha sido fantástica. Yo ya tengo pensión y desde que tengo pensión renuncié y nunca me dejaron ir, y las dos o tres veces en vida de Luis Calle le dije que no más, que no quiero más, que quiero liberarme de un montón de cargas y responsabilidades y me dijo: no. Los tiempos todavía no están cumplidos, los estudios de audiencia, de reconocimiento indican que no”, dijo Javier, citado por Semana.

Lo que sí confirmó es que después de la operación evaluará seriamente la continuidad en su trabajo en Caracol.