J Balvin estuvo enamorado de Laura Acuña, según reveló la mamá del cantante

Sin embargo, Alba no juzgó al puertorriqueño. “A Residente hay que mirarlo con otros ojos diferentes, él está haciendo camino, entonces puede ser un mal momento, yo soy defensora número uno de todo el que se equivoca y todo el que le dé palo a mi familia, a mi muchacho, a Carito, porque uno no sabe qué hay interiormente. La persona que se comporta así algo le pica por dentro y no sabemos qué”, dijo.

El espacio de Laura Acuña también sirvió para recordar anécdotas. Entre esas una que involucra a la presentadora y al intérprete de ‘Mi Gente’, pues Alba Balvin reveló que ellos fueron amigos de infancia y que su hijo estaba enamorado de Acuña.