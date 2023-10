Ivy Queen recibió el Premio Ícono en los Premios Billboard

Celebrada mundialmente por lograr el éxito musical y comercial, la carrera de Ivy Queen abarca casi 30 años. Obtuvo su primera entrada en una lista de Billboard con “Quiero bailar”, que alcanzó el No. 16 en Tropical Airplay en julio de 2005 y, unos meses después, llegó al No. 1 del mismo chart con “Cuéntale”. Ha tenido 20 entradas en Latin Rhythm Airplay, la tercera mayor cantidad entre los artistas latinos, 400 millones de streams oficiales on-demand en Estados Unidos, según Luminate; 560.000 álbumes vendidos en Estados Unidos y 584.000 descargas de canciones.

“Es una gran noche para mí y para los míos dentro de un género que me han enseñado muchas cosas y una de ellas es el no vender mi esencia, el mantenerme firme a pesar de las miles piedras que pudieran poner. Tuve que batallar con varones y no con hembras y no saben el orgullo inmenso que siento”, dijo la artista.