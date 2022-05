Ivy Queen preocupa a sus seguidores tras publicar video ¿Qué le pasó?

En una parte aparece descansando, en otra foto con moretones y con pañuelo en la cabeza, aunque esto último, es común en ella, ya que también usa muchas pelucas.

"Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos", se escucha su voz en el corto.

"Por favor, siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuando puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí”, mencionó.

Hace casi un mes la cantante, que es considerada pionera del reguetón, dejó de publicar contenidos en sus redes sociales.