Hulk Hogan reveló que por grabar Rocky III perdió su trabajo en la WWE

En la entrevista también recordó momentos especiales durante las grabaciones de la película y resaltó que los golpes de la trama eran reales, tanto así que recibió una “paliza” de Stallone.

“Me mató, De verdad que me dio una paliza... nunca quiso falsear los golpes (…) tuvimos que enviar a 4 o 5 hombres directos al hospital con la clavícula rota y demás”, dijo.

“El que más fuerte me ha golpeado es sin duda, él... Aún tengo visiones de aquello... Estoy en el rincón y Rocky esta aturdido, estoy ahí tumbado... veo a ese tío corriendo y me golpea mientras estoy en el suelo gritando: No me pegues más, no me des la vuelta, porque se que tengo un hueso que sobresale y tiene parte del corazón. Y digo: Dios mío, estoy destrozado.”, puntualizó.