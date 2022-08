De las calles a la universidad, la nueva vida de Juan Carlos Castellanos

Como ex habitante de la calle, Juan Luis vivió casi toda una vida consumiendo narcóticos y alcohol, extenuado por la enfermedad que ocasiona la dependencia a las drogas. Allí, sufrió diferentes accidentes y atentados que por poco acaban con su vida.

"Durante 35 años, estuve deambulando por vías en El Cartucho, El Bronx y Cinco Huecos, de Bogotá, consumiendo droga y viviendo la degradación del ser humano. Fui baleado cerca del corazón, apuñalado y chuzado con un pico de botella cerca de la vena aorta. Nunca me lo busqué, simplemente lo tuve que vivir por estar en lugares y horas no indicadas, y por eso me tocó asumir las consecuencias”, anotó.