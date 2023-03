Historias curiosas que disputan los premios India Catalina

El reconocido actor Lucho Velasco, reconocido por su participación en El Cartel, Rosario Tijeras y La Reina del Flow, está nominado como mejor actor por la miniserie Camisa de Fuerza, en la que su hija Fátima participó y también obtuvo una postulación como mejor talento infantil.

“La nominación de mi hija es lo que más me hace feliz. Compartir este logro con ella haciendo su debut, con una niña de ocho años nominada a los Premios India Catalina por una serie producida y dirigida por su padre, creo que es lo más emocionante que le puede pasar a uno como artista. En realidad, ella no entiende mucho de qué se trata, pero seguro que cuando esté conmigo en la gala va a saber de qué va todo esto y yo voy a estar ahí con ella muy emocionado”, dijo Velasco, que suma su segunda nominación como director y ha conquistado este premio en dos ocasiones como mejor antagónico.

Su hija Fátima, que en la serie interpreta a Margalida Castro en su etapa de niña, contó que esta experiencia significó mucho para ella.

“Me sentí muy feliz rodeada de tantos actores y dirigida por mi papá. Fue muy fácil hacer el papel, aunque cuando me amarraban los cauchos parecía que me cortara la circulación, pero no. Mi mamá me ayudó en la parte emocional para las escenas de tristeza. Me sentí muy feliz y orgullosa, no sé qué vaya a pasar pero estoy emocionada”.