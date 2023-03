Gabriela, la enfermera que ‘sana’ personas a través de la oralidad

“En mi municipio no se ve tanto la narración oral, no se escucha mucho. Ese arte se ha perdido demasiado y creo que nosotros como jóvenes la estamos dejando perder”, se lamenta.

Sin embargo, junto a otros organiza club de lecturas y asiste a instituciones educativas contando su infinito repertorio para que otros jóvenes se motiven también a contar historias.

No solo se ha tenido que enfrentar a una lucha de preservación incansable, sino también a un entorno de solo hombres. “En el mundo de la narración oral se ven pocas mujeres, pocas jóvenes”, precisa.

Su misión es clara y de ella no ha desistido desde el momento en el que aquel 2019 entró a ser parte del reducido grupo de mujeres jóvenes narradoras: “Yo siempre he sido muy perseverante y por eso siempre he querido resaltar el lugar de la mujer en la oralidad”.