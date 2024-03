“Gabo se consideraba un feminista y esta novela lo refleja”

EL HERALDO, casa editorial a la que García Márquez perteneció en sus inicios y en la que publicó bajo el seudónimo de Septimus su popular columna La jirafa, tuvo la oportunidad de inaugurar la ronda de preguntas virtuales.

El interrogante estuvo dirigido a los hijos del pilar del Realismo Mágico, a quien se les indagó sobre las enseñanzas que Gabo les había dejado en cuánto al trato a la mujer, teniendo en cuenta que la protagonista de la novela es Ana Magdalena Bach, y que estamos en conmemoración del Mes de la Mujer.

Rodrigo García Barcha levantó su voz para expresar que no recuerda algún pensamiento filosófico en este sentido, “no hubo un consejo explícito, pero él fue muy amigo de mujeres, además creció con mujeres fuertes, sus abuelas, sus tías, su propia madre y hermanas. Entonces no hubo un discurso, pero Gabo se consideraba un feminista en la manera en que conducía su vida y esta novela lo refleja. Luego también teníamos en casa el ejemplo de mi madre, que siempre fue una persona fuerte con su punto de vista, su voluntad, su propia personalidad, que no fue aplastada ni por Gabo, ni por la fama de Gabo”, destacó su hijo Rodrigo.

Agregó también que era admirador de muchas escritoras, de la talla de Virginia Woolf, Mercè Rodoreda, Toni Morrison o Gabriela Mistral a quienes trataba con la misma admiración y respeto que les daba a otros escritores. “Gabo siempre trabajó en casa mientras nosotros crecíamos, fue un padre muy presente, pero también le dio todo el protagonismo a mi madre en sus decisiones y en nuestra crianza. Recordemos que es por mi madre Mercedes Barcha que su obra cumbre Cien años de soledad logra ser publicada, así que desde esa óptica hay que decir que él era muy respetuoso de los pensamientos y distintos roles que asumían las mujeres en nuestra sociedad”.

A su turno Gonzalo explicó que aunque había una mayoría abrumadora de hombres en el núcleo familiar, en realidad, la que llevaba las riendas del asunto de la familia, de la agenda y la vida cotidiana, siempre fue Mercedes (La Gaba). “Ya cuando faltó Gabo, Mercedes adquirió una dimensión realmente descomunal, ella siempre fue un gran ejemplo de una líder absoluta, añadido a la confabulación con la gente literaria de toda la vida, con Carmen Balcells, a quien hay que rendirle homenaje también en todo esto, entre ellas dos lograron hacer un ambiente en donde se sentía uno dirigido por personajes femeninos y en donde todo era muy cómodo y productivo. Esto termina reflejándose en la novela de la que estamos hablando ahora, cuya protagonista es un personaje libre, independiente y de una gran fuerza de carácter”.

Además, comentó que esta novela no se parece a ninguna otra porque por primera vez en todas las páginas está la voz de un personaje femenino como hilo conductor. “Me parece una obra rodeada de su Caribe que tanto amó, es contemporánea porque hablan de tarjetas digitales y mucha modernidad en los hoteles donde se hospeda la protagonista Ana Magdalena Bach. También tiene mucho de cultura popular por las canciones que se citan para desarrollar ciertas escenas”.