Héctor Abad: “No quiero ser un héroe, quiero escribir sobre lo más íntimo”

"He escrito muchas páginas, pero todavía no sé bien para donde va ese libro. Sé que es sobre Ucrania, sobre Victoria, sobre este viaje, sobre las debilidades físicas y sobre los tipos de muerte que podemos tener", relata.

"Después de este atentado me di cuenta algo que no tenía tan claro, y es que yo no me quiero morir como mi padre de balazos de violencia a los 66 años sino como mi madre, que se murió hace dos años a los 96 en la cama y de vejez. No quiero ser un héroe para nada. Quiero escribir sobre lo personal, sobre lo más íntimo, que es envejecer, y sobre la muerte que escogería si pudiera escoger", añade.

Su compromiso con Ucrania, que le ha traído este miércoles a Estrasburgo a invitación de la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viene de la "feliz ocurrencia" de que se tradujera un libro suyo al ucraniano. Antes, reconoce, Ucrania era para él "una noción geográfica muy confusa".