“Hablar del VPH no debe ser sinónimo de vergüenza”: Julieta Piñeres

En diálogo con EL HERALDO, la periodista explicó las causas que la motivaron a ser la voz de millones de mujeres que quizá aún encuentran tabú en este tipo de temas álgidos, pero necesarios de informar.

“Lo hice para despertar una campaña de prevención en mujeres y que estemos muy atentas en que nos cuidemos, en que conozcamos con expertos las alternativas que tenemos para prevenir la enfermedad, pero sobretodo que no nos dé pena hablarlo”.

Dejar de atarse a las cargas sociales le permitió compartir su historia, la cual estuvo marcada por un precáncer de cuello uterino, la segunda patología más frecuente del mundo y la primera causa de muerte por cáncer en Colombia.

Esto sucede porque el VPH también es responsable por una gran proporción de otros cánceres, entre ellos el anteriormente mencionado.

“Siento que hasta que no cogí la fortaleza de hacerlo en mis propias redes poniéndole mi propia voz no iba a generar el impacto que quería generar y que me oyeran mujeres para apoyarnos y para que sea un tema de discusión y no de pena”.