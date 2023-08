“Le pido a Day Vásquez que esclarezca por qué usó mi nombre”: Julio Rojas

El cantante del folclor vallenato le pidió a Day “con amor y como familia que esclarezca esta situación y diga por qué usó mi nombre, sobre todo cuando yo jamás he hablado con ella de plata. Se lo pido porque la gente me está escribiendo en mis redes para insultarme, para decirme por qué me cogí esa plata, así que si está escuchando esto le pido que esclarezca todo”.

Al preguntarle puntualmente por los 50 millones de pesos que se relacionan en los chats, el artista aseguró que: “Nunca he recibido los 50 millones de los que ella habla, a mí nadie me ha ofrecido esa cantidad de dinero, de hecho nunca la he tenido en mis manos, por eso es que me sorprende ver mi nombre allí, no entiendo porque lo usan. Yo no le he transportado dinero a ellos, ni a nadie”.

Rojas también comentó que su agrupación musical al lado del acordeonero Gustavo ‘Tavo’ Sumoza no se ha visto afectada. “Gracias a Dios seguimos trabajando, estamos llenos de toques, lo que si se ha afectado es mi imagen, especialmente en redes sociales donde me escriben para insultarme, pero yo nunca le he hecho campaña a ningún político, nunca me he puesto una gorra o una camisa de un político”.

Finalmente indicó que quiere que la gente lo conozca por su música y no por escándalos como este.