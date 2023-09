“No soy compositor de imaginación, sino de sentimientos”: Gustavo Gutiérrez

También sostiene sentirse alegre por sumar un año más a su vida. “Ya no soy amante de las fiestas, prefiero celebrar en familia, he cambiado mi forma de vivir, ya casi no viajo, mis presentaciones las hago en Valledupar. Llevo una vida calmadita y me ha gustado esta etapa de mi vida, llevaba una vida muy agitada”, dijo el cantautor valduparense que también se mostró contento por ser uno de los homenajeados en la edición 45 del Festival Cuna de Acordeones a realizarse del 20 al 24 de septiembre en Villanueva, La Guajira.

El artífice de verdaderos clásicos del vallenato como Camino largo, inmortalizado por Diomedes Díaz, agradece a Dios por haberle permitido convertir en canciones los sentimientos más puros que brotan de su alma.

En noviembre del 2021 el coronavirus lo envió a la UCI del Instituto Cardiovascular del Cesar, para librar su más dura batalla, la cual por fortuna le pudo ganar la mismísima parca.

“El Covid me afectó, yo vivía todo adormecido, todo melancólico. Duré 15 días en la clínica. Afortunadamente pude salir con vida, y me tocó seguir los consejos médicos, ya no me pude teñir el pelo, ahora lo tengo blanco; segundo me dijeron que no viajara en bus porque me produce estrés, así que cancelé todos los viajes”, detalló Gustavo a quien le agradó la interpretación que hizo Juanes de su composición Sin medir distancias.