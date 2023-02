Así se vive el ambiente previo a La Guacherna

Sandra Gómez, gerente de Carnaval de Barranquilla S.A.S., se refirió al desfile nocturno.

“Tenemos todas las expectativas del mundo, estamos a contados minutos de que arranque este hermoso desfile que lo vamos a vivir y a gozar como es”, afirmó.

Por su parte, Diana Acosta, secretaria de Cultura del departamento, hará parte del desfile y confesó su emoción por dicho evento.

“La gente está muy contenta por vivir de nuevo este tradicional desfile. La Gobernación del Atlántico hará presencia con muestras de distintos municipios del Atlántico. Todos estamos felices de honrar al maestro Pedro Ramayá esta noche”.

La reina del Carnaval, Natalia de Castro a su ingreso al desfile dijo ser “la Candela de la vela”, de esas cumbiamberas que van a bailar al ritmo de las canciones de Pedro Ramayá.

“Esta noche la espere por mucho tiempo y he llegado para avivar el espíritu carnavalero entre todos los amantes de nuestra gran fiesta. Estoy feliz, no me cambio por nadie”, sostuvo la soberana.