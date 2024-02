“Ahora que soy madre veo a los niños de otra manera”

R.

Cuando uno está empezando con un sueño y se te da la oportunidad de entrar en una competencia como esta, uno no entiende nada; entonces, todo te sorprende. Ahora, el estar del otro lado es algo diferente, porque toca estar en esa posición en la que tienes que tomar una decisión. Debes decirle a alguien que sí o que no, pero en mi caso, puedo decirles con tranquilidad y confianza: “Este camino es muy largo, vienen 70 mil oportunidades más”, y lo digo yo que no gané cuando participé en otro reality (Factor Xs), pero hoy he podido tener una carrera sólida.