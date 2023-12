Grandes producciones se tomarán la pantalla de Caracol en 2024

Ricardo Orrego, jefe de Deportes de Caracol Televisión, habló de los retos que trae el 2024 en materia deportiva con eventos como: Las tres grandes del ciclismo mundial: El Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, Los Juegos Olímpicos París 2024, la Copa América en Estados Unidos, el Mundial Femenino Sub-20 y los Olímpicos de la juventud.

Orrego contó que uno de los grandes retos que tienen es seguir acercándose a la audiencia femenina.

“Esa es una apuesta que, a través de las investigaciones que realiza el canal y los estudios, porque a veces la gente puede decir, prende un televisor o escucha una transmisión de Gol Caracol o de Caracol Sports y dice, caramba, simplemente esta gente se une y le da al combo ahí y se la goza. No, es un proceso muy riguroso y ese punto fundamental de inclusión de las audiencias femeninas lo hemos ido construyendo desde el Mundial de Brasil 2014. Fue porque encontramos que ese mundial fue un punto de encuentro no solamente para las mujeres, sino para todos. Es decir, fue un mundial donde ya no solamente el marido se iba con sus amigos a ver la fiesta del fútbol, sino que la esposa quiso sentarse a disfrutar del fútbol. La abuela, la tía, el hijo, la niña, el amigo. Es decir, fue una integralidad absoluta”.