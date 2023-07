Gabriel Eisenband, el lente que exalta los paisajes colombianos

Para obtener las mejores fotografías Eisenband considera que es necesario alejarse del ruido de la ciudad y emprender expediciones que en ocasiones toman horas y hasta días. Siempre busca retratar algo más allá de las cosas efímeras y considera que la fotografía es el medio más eficiente para compartir con otras personas esa energía que sólo encuentra en los espacios naturales. “En los paisajes encuentro el balance perfecto, lo que me hace pensar que la vida está equilibrada”, sostiene el también cineasta. Dentro de su trabajo Gabriel no solo busca obturar bajo su lente la gran riqueza natural que tiene Colombia, sino también dejar un mensaje de concientización a sus paisanos sobre la preservación y cuidado del medioambiente. “Colombia es un país hermoso, lo tiene todo en materia de recursos naturales y debemos no solo enamorarnos de sus paisajes y recorrerlos, sino también esmerarnos porque no perdamos lo poquito que queda protegido. Debemos seguir con la protección del medioambiente porque es allí donde habitan especies únicas”.

Quienes quieran conocer más sobre el trabajo que realiza este talentoso fotógrafo y cineasta barranquillero pueden ingresar al perfil de Instagram @gaboeisenband o en su página web http://www.gaboeisenband.com y observar las mágicas postales que ha captado por las distintas regiones del país.