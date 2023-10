“El Caribe no es un área geográfica, sino cultural”: Gabo

Entrados en apartes sobre el escritor, el periodista pregunta: ¿Es verdad que con los primeros pesos que ganaste te diste un crucero por el Caribe? Y Márquez responde.

“A ver, yo no he hecho un crucero por el Caribe, pero, cuando estaba escribiendo en Barcelona El otoño del patriarca, de pronto hubo un momento en que me di cuenta de que me había salido de mi medio ecológico y había cosas que ya no sentía”.

Así también dijo que se olvida el color del mar, se olvidan los olores, olores salvajes. “De pronto me encontré que no me acordaba de cosas concretas, que me hacían falta elementos para expresar esa realidad”.

“La emoción, los sentimientos, la conciencia de dónde era no me faltaba porque donde está el escritor lleva su mundo, el poeta lleva su mundo y donde lo pongan. Pero no recordaba bien cómo eran ciertas cosas”.