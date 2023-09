Francia y el Caribe unen sus sonidos en el Concierto Euro Caribe

Allí, con la participación de Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y de un grupo de profesores y estudiantes del departamento de Música de Uninorte se rindió tributo a la música francesa, país invitado a esta edición de Cátedra Europa, en una programación dividida en tres tiempos: Ópera y sonidos del Caribe, la entrega del doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales a Carlos Vives y un homenaje al samario con la participación de artistas como Santiago Cruz, Monsieur Periné y más.

El espectáculo musical inició con la interpretación de la ópera a cuatros actos Carmen, de la autoría de Georges Bizet quien fuera un destacado compositor francés del siglo XIX y siendo esta su obra cumbre.

Esta ópera, compuesta en 1875, cuenta la apasionada historia de amor y tragedia entre la gitana Carmen y el soldado Don José en el contexto vibrante de la España del siglo XIX. Carmen es apreciada por su música emotiva y colorida, así como por su exploración de temas de pasión, celos y destino, convirtiéndose en una de las óperas más populares y representadas en todo el mundo.

Humberto Ramírez, decano y director del programa de Música de la Universidad del Norte explicó que esta ópera es “una obra maestra atemporal. Estaba programada para interpretarla en 2020 pero se canceló por la pandemia, hoy nos sacamos la espinita y resaltamos la resiliencia de nuestros músicos”.

En el concierto se tocaron Preludio de la Suite No. 1, Entreacte de la Suite No. 1, Toreador de la Suite No. 2 y la Danza bohemia de la Suite No. 2.