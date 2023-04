Las mujeres construyen oportunidades para un futuro sostenible y equitativo

Mujeres e inclusión

El panel denominado Mujeres e inclusión fue moderado por Erika Fontalvo, directora de EL HERALDO. En ese espacio intervinieron las periodistas y comunicadoras sociales Adriana Eslava (de manera virtual); Camila Jiménez, primera periodista trans en hacer parte del Canal Caracol y Gloria Herrera, presentadora de Telecaribe.

Adriana Eslava dijo que siempre ha vivido el tema de la inclusión, pero que hoy le están poniendo nombres ya que antes no era conocida como tal.

“Simplemente la he vivido, entender que había que seguir para adelante, entender que la gente me respetara mientras yo misma me respete, mientras yo misma sea capaz de hacer las cosas bien hechas, porque no solo por tener un parche me iban a aceptar en televisión, sino que debía ser yo buena, hacer las cosas honestamente, bien hechas y dentro de lo que pude, después de tantos años, creo que eso fue lo que hice”, aseguró la reconocida periodista desee España, país donde reside hace algunos años.

Afirmó que la equidad de género es el resultado del compromiso, esfuerzo, constancia, de respeto hacia esa oportunidad que le han dado a uno. “O uno hace bien las cosas, incluso, mejor que el resto, o definitivamente las puertas se tienen que cerrar y es que no puede ser que porque existe una discapacidad o porque es una persona trans o lo que sea, se tiene algo así como un carné de obligatoriedad de permanecer en un lugar. Es un tema de respeto, porque en el fondo si queremos una equidad, entonces que nos midan exactamente con el mismo rasero a todos”.

A su turno, Camila Jiménez contó lo difícil que fueron los desafíos que le puso la vida por el hecho de ser una mujer trans.

Recuerda que cuando hizo la transición de género, el primer obstáculo que se encontró fue estudiando su maestría en ciencias en España. “No podía entender cómo ellos no podían aceptar que una mujer como yo podía estar ahí estudiando y entender por qué la vida me estaba colocando en esa situación”.

Al terminar la maestría, Camila regresó a Colombia y asegura que se sentía extranjera porque de este país se fue una persona y llegó otra. Dice que fue un proceso de adaptación nuevamente para su familia, para el entorno, sus amigos, pero que contó con la fortuna de verse acompañada. Sin embargo, en ese proceso quiso irse nuevamente del país porque decía que aquí no iba a trabajar.

Pero fue su mamá la que no le permitió desfallecer en sus sueños y la impulsó a enviar hojas de vida a varios medios de comunicación, específicamente a la televisión.

“Me llevé la sorpresa y la alegría más importante de mi vida luego que envié un video al Canal Caracol, luego tuve una entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, la gerente del noticiero y el productor, pero seguía pensando que era el formalismo y me llamaron para decirme que a partir del primero de agosto del año pasado era parte de los periodistas de Caracol Tv. Desde ese día siento que mi vida se transformó de forma positiva”, contó con orgullo Camila Jiménez.

Finalmente dijo que cuando las personas tienen la posibilidad de demostrar sus habilidades, eso se llama inclusión “y esa inclusión se da a través de una cultura de respeto, esa cultura de respeto sale del hogar, la acompaña la formación del colegio o que le den los padres a los jóvenes”.

Gloria Herrera, quien también lidera la estrategia de inclusión y comunicación de la gerencia de Desarrollo Social de la Alcaldía de Barranquilla, es una sobreviviente de cáncer.

Pero contrario a decaer ante la adversidad, esta mujer barranquillera se propuso dos cosas: que si eso era lo que había, qué iba a hacer con lo que tenía y fue en ese momento que se dio cuenta que no debía esconderse y decidió mostrar la prótesis de su pierna izquierda en todo momento.

“Y es que me siento muy orgullosa de lo que he logrado a través de la prótesis porque no se trata de la prótesis, es simplemente el recordatorio de lo valiente que he sido; una historia de casi 14 años, dando una lucha constante, porque las mujeres que somos sobrevivientes del cáncer, todos los días tenemos una lucha nueva, todos los días celebramos un día más de vida, así que desde ese momento dije que iba a alzar la voz por mí y por todas las personas que están en una condición similar a la mía”, aseguró con una gran personalidad y confianza.

Recuerda que cuando la discapacidad llegó a su vida, a través del cáncer, se dio cuenta que era valiosa, que era una mujer amada y segura de las decisiones que era capaz de tomar y afrontar en la vida.

“Vamos a ponernos en los zapatos del otro e intentar abrir espacios para todos, indiferente de nuestra condición, todos igual de talentosos, valiosos, igual de capaces”, expresó Gloria Herrera.