“La música de mi papá trae bonitos recuerdos en Navidad”

Hoy Las cuatro fiestas ya no son únicamente del Caribe, ni mucho menos solo de Colombia, ya es algo que ha traspasado fronteras.

“Yo que viajo el mundo, escucharla no solamente en latinos, sino en lugares emblemáticos, en Sevilla, en Barcelona, en Nueva York, es hermoso. Hay gente que sigue mucho nuestra cultura colombiana, escuchar por ellos que una canción como Las cuatro fiestas les recuerda su infancia, su familia, las costumbres nuestras. No es fácil escuchar esa canción con la nieve allá en Nueva York”.

Por eso considera que su papá “es un genio de la música colombiana” y que incluso en el interior del país hay una canción con un éxito similar al de Las cuatro fiestas llamada Fantasía nocturna.

Lea además: Estudio revela que los días podrían llegar a durar hasta 25 horas

“Si hablamos de la parte internacional, cuando llegó a República Dominicana, Amaneciendo es un tema, entre todas las canciones merengueras, una de las principales. Siendo una canción que no es dominicana”.

“Hay canciones de mi papá que son sencillas como hay canciones que son, pero todas tienen un contenido muy bueno, sano. Tanto así que han perdurado con el tiempo”, añadió.

Profeta en su tierra

El conocido adagio popular dice que “Nadie es profeta en su propia tierra” y eso precisamente busca cambiar Fito Echeverría con su padre, que la ciudad de Barranquilla y el público pueda darle el reconocimiento que merece.

Por eso en el proyecto que le gustaría realizar contempla todas las posibilidades para “hacer un trabajo de colección” y que se pueda evidenciar la calidad de las letras compuestas por el maestro Adolfo.

Lea también: Prepárese para una nueva edición de la Fotomaratón ‘Mira al Centro’

“Coger las piezas más bonitas de mi papá. Sé que no se pueden todas. Pero eso sí quisiera hacer sinfónico. A mi papá le han hecho muchas cosas. Con Amaneciendo está hecha en el sinfónico. Las Cuatro Fiestas también estuvo. Pero coger un álbum así, bien manejado, bien dirigido, bien organizado, eso sería algo mágico”.

Sobre su padre recuerda que cuando estaba pequeño y el maestro Adolfo se sentaba a componer utilizaba una pequeña grabadora y Fito siempre sintió afinidad con la percusión por lo que en algún punto su padre le pedía ayuda con la melodía.

“Me acuerdo de que no me dejaban salir a jugar. Me daba unos baquetazos para que yo no saliera y a eso se lo agradezco ahora. Antes me daba rabia”, recuerda entre risas sabiendo que ahí se fue forjando su gusto por la música.