El duelo entre los gallos del acordeón está caliente

Jader Alfonso Durán es otro de los que lucha por la máxima corona. Él representa la dinastía Durán, es sobrino del primer Rey Vallenato, Alejandro Durán y es hijo de Nafer Durán, otro de los grandes exponentes del acordeón que en 1976 se convirtió en Rey Vallenato.

“Todo el peso de mi dinastía reposa sobre mis hombros, he venido por la tercera corona por mi dinastía, la competencia está dura, hay un gran nivel, pero eso hace más sabrosa la competencia. Mi padre me ha dado como consejo que defienda mis notas por eso me presente con dos de sus canciones ‘El estanquillo’ y ‘La Fiera’, creo que es el claro ejemplo de una defensa por mis raíces”.

Jader Durán que durante 19 años fue compañero de fórmula de Farid Ortiz, El Rey de los Pueblos, quedó satisfecho con su actuación y contó que se le salieron las lágrimas al recibir la escarapela que lo acreditaba en la competencia. “He sigo ganador de más de 50 festivales en categoría mejores, ahora quiero la máxima corona, es un sueño que he tenido siempre y que ahora vengo a cumplir en mi nombre y en el de mi familia, espero que Dios me ayude a conseguirlo”.