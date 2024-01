Festival del Caimán Cienaguero amplía a nueve los días de goce

Del 12 al 20 de enero, el Festival Nacional del Caimán Cienaguero desplegará una amplia agenda de actividades.

Todo comienza este viernes con la apertura de la Copa Caimán de fútbol en el Parque del Sol, cancha La Nevada, seguido por la majestuosa coronación de las reinas en la noche.

El sábado será la inauguración de la Copa Caimán de fútbol playa por la mañana y por la tarde un colorido desfile de los machorros en el Malecón Turístico.

El 14 de enero se presenta una combinación única de actividades, desde fútbol playa en el Malecón Turístico hasta fútbol categoría abierta en el Parque del Sol, cancha La Nevada. A las 10 a.m., la Plaza del Centenario albergará una feria de emprendedores y artesanos.

Para el 15 de enero, las actividades deportivas continúan con la Copa Caimán en el Malecón Turístico, Parque del Sol y cancha La Nevada, desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m.

El 16 de enero se realizarán actividades de la Copa Caimán y eventos simultáneos como el encuentro de verseadores en la Plaza del Centenario y el ciclopaseo circuito cienaguero desde las 5 p.m.

El 17 de enero comenzará con las finales de la Copa Caimán en diversos escenarios, desde el Malecón Turístico hasta el Parque del Sol y la cancha La Nevada, de 8 a.m. a 6 p.m.

La celebración para los más pequeños tendrá su espacio el 18 de enero con la Gran Parada Infantil, que se inicia a las 2 p.m., partiendo de la calle 19 con carrera 13 y concluyendo en la calle 7 con carrera 8.

El 19 se celebrarán las eliminatorias categoría infantil en el Coliseo Monumental a las 8 a.m. hasta la Gran Parada de Caimanes desde la Avenida Donado a las 12 p.m., y el fascinante Show Cienaguerísimo en la Plazoleta de Miramar a las 7 p.m. Finalmente, el 20 de enero, se desarrollarán las eliminatorias en la categoría popular y proyección en el Coliseo Monumental desde las 9 a.m., seguidas de la feria gastronómica en el Malecón Turístico a las 8 a.m. La jornada culminará con las finales: la categoría infantil en la Plazoleta Miramar a las 7 p.m. y el inicio de la final de los grupos nacionales en la Plazoleta Miramar a las 8 p.m.