Botero, el artista que pintó durante 9 décadas su amor por los toros

La suerte cambiaría para Botero, pues gracias a Dietrich Malov, el director del Museo Alemán, quien se enamoró de su arte le dio un espaldarazo y se lo llevó al extranjero y logrando realizar cinco exposiciones.

Además, entre pinturas y esculturas, reconocibles al instante, han sido exhibidas en museos y galerías de todo el mundo, desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta el Museo Botero en Bogotá.

Solía ser llamado el artista de ‘las gordas’; sin embargo, en muchas ocasiones refutó esta referencia.

“En la pintura siempre hay una exaltación de algunos de aspectos. En la obra de Van Gogh, por ejemplo, era el color, en el mío es el volumen ... No me creen que no he pintado una gorda en mi vida. El volumen se lo aplico a todo, aplico la redondez a todo. Mis obras son sensuales”, dijo en su momento.