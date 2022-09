Saruma, esposo de Andrea Valdiri, compartió de dónde vienen sus ingresos

No obstante, Saruma puso la clave en la calidad de su contenido, no en cuánto del mismo produce. “Nos concentramos más en la calidad que en la cantidad, esto para mí es mi escuela. Me encanta todo el cine, producción audiovisual y me estoy preparando para eso”, agregó.

“Mi forma de aprender es: grabamos, vemos en qué fallamos, volvemos y lo hacemos, tratamos de corregir, ese es mi proceso. Lo hago para prepararme, para aprender y porque sé que se vienen proyectos aún más grandes”, añadió sobre su negocio.