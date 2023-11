Fanáticos expresan su apoyo a Shakira a través de redes sociales

Asimismo, desde su cuenta de Instagram la cantante compartió un mensaje dedicado a la familia.

"Una loba como yo siempre escoge la familia", publicó Shakira rememorando aquel discurso en los Latin Grammy, donde se llevó tres gramófonos dedicados a sus hijos.

En esta publicación se desató una lluvia de comentarios en respaldo a la cantante.

“Estaba viendo las noticias esta mañana. acá en Madrid, y solo observé un enjambre de parásitos televisivos queriendo difamar a esta mujer. Sentí rabia, impotencia verla como declaraba, se lo notaba su cara de impotencia al vocalizar ante el juez, no es justo que vivamos en un país supuestamente! Del primer mundo y se comporten como ratas de la peste negra! Ella no ha perdido por llegar aún acuerdo, a ganado paz y Salud mental. Y tiempo que ese no se recupera así que ánimo. Que el agua no pasa dos veces por el mismo río. Un beso”; “Hacienda NO merece robarte tu paz. Excelente decisión Shak”; “En el pasado ya no hay nada, pero en el Futuro habrá mucha SHAKIRA -SHAKIRA”; “tu felicidad y paz mental va por encima de todo y de todos”; “Hiciste lo que tenías que hacer, tu Paz y la de tus hijos no tienen precio”, fueron algunos de los comentarios.