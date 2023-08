Familia de Céline Dion habló del complicado estado de salud de la cantante

Ahora, siete meses después se conocieron nuevos detalles del estado de salud de la intérprete del éxito "My Heart Will Go On", que contrario a lo esperado continúa deteriorándose.

Claudette Dion, hermana de la artista, reveló que hasta el momento no han encontrado una medicina que ayude a mejorar la salud de la cantante de ‘The Power Of Love’, ‘All by Myself‘ y ‘That's the Way It Is’.

“No encontramos ninguna medicina que funcione, pero tener esperanza es importante. Está escuchando a los mejores investigadores en el campo de esta rara enfermedad tanto como sea posible”, contó en una entrevista para el periódico Le journal de Montreal.