Falleció el reconocido actor mexicano Manuel Ojeda

El mexicano será recordado en su país por, entre otros papeles, asumir los de personajes históricos como Emiliano Zapata en Senda de gloria en 1987 y Porfirio Díaz en El vuelo del águila en 1994, próceres de la historia de dicha nación.

La última telenovela que lo vería brillar es ‘Corazón Guerrero’, la cual se encontraba grabando interpretando un rol protagónico. Allí compartía escenas con estrellas como Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco, Altaír Jarabo y Rodrigo Guirao.

Pese a que no se han dado a conocer las causas de su muerte, el actor había mencionado que lo único que lo aquejaba era un fuerte dolor en la rodilla.

Además, en una entrevista para Televista indicó que aún tenía ganas de seguir ejerciendo su profesión.

"Me siento muy tranquilo, espero seguir trabajando. A fin de cuentas no pueda cabalgar, porque comprendo que ya no estoy en edad, pero hay muchos personajes que yo puedo hacer".