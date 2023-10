‘Fefi’ Mendoza, exreina del Carnaval, vivió momentos angustiantes en Israel

Un sinnúmero de turistas viajan al Medio Oriente. Tel Aviv, capital de Israel es una ciudad apetecida por los extranjeros por su infraestructura, cultura, gastronomía, etc. Hoy esa ciudad es uno de los blancos de ataques y bombardeos que se han perpetrado desde Gaza por el grupo Hamas.

Cientos de muertos y miles de heridos ha sido el balance de una jornada de guerra. El pánico se apodera de quienes están atrapados en medio de un conflicto que se agudizó este sábado.

Stephanie Mendoza, exreina del Carnaval de Barranquilla, se encontraba justamente en Israel. En su cuenta de Instagram contó cómo fueron los momentos de angustia y pánico que vivió mientras misiles impactaban edificios, parques, zonas residenciales, etc.

La verdad es que fue un susto y una situación horrible. No hago sino rezar por toda la gente que sigue allá. Me sentía hasta enferma cuando me estaba yendo porque tengo el privilegio de salir, pero hay tanta gente que no tiene esa oportunidad”, expresó la barranquillera.

En medio de la confusión, la exreina del Carnaval escuchaba cómo las explosiones eran cada vez más frecuentes.

"No sabíamos bien qué estaba pasando, había sirenas por toda la ciudad y uno escuchaba explosiones por todas partes”, narró.

En medio del pánico, logró alistar lo poco que tenía y salir al aeropuerto.

"Salí con lo que tenía puesto, metí todo en una maleta y logramos que nos movieran el vuelo. Gracias a Dios estamos aquí porque cerraron el aeropuerto y ya no están saliendo vuelos”, contó.

"Acabamos de aterrizar en Londres gracias a Dios”, dijo en el vídeo y agradeció los mensajes de sus seguidores.

