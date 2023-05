Eva Muñoz y el Evaverso, un espacio de libertad y placer sexual

Al otro lado del mundo, lejos de Egipto, el sexo prematrimonial, aunque en menor medida, sigue siendo un tabú. Los jóvenes en Latinoamérica aún ven el matrimonio como un boleto a la adultez porque si no te casas, no puedes dejar la casa de tus padres, y no se supone que tengas sexo, y definitivamente no se espera que tengas hijos.

En Colombia, aquel patriarcado donde los hombres son hombres y se espera que las mujeres lleguen con su himen intacto al matrimonio, la educación sexual es una quimera en el colegio y al interior de las familias. Tanto así que, en una cotidiana escena de padres e hijos viendo una película, las escenas eróticas pasan a la velocidad de la luz.

Sin embargo, en medio de todo este oscuro abismo entre apariencia y realidad, personas como Eva Muñoz llegan a salvar el mundo desde la creatividad y la imaginación.

Monteriana, con apenas 28 años, Eva es una escritora que aún no cree su exitosa realidad. Con más de 200 millones de lectores en Wattpad, es la autora de una saga de libros eróticos de ficción llamada Pecados Placenteros donde Lascivia, Lujuria y Deseo forman parte, cada uno, del pilar de un sueño compartido.