¿Estudiar en el extranjero? Colfuturo le enseña como hacerlo posible

Con el objetivo de apoyar a los profesionales del Atlántico que quieren acceder a formación de posgrados de alto nivel en las mejores universidades del mundo, COLFUTURO realizará una charla en Barranquilla en la cual explicará cómo planear con éxito una maestría o doctorado en el exterior, dará herramientas para identificar los mejores programas y explicará las distintas fuentes de financiación.

“Hasta la fecha, gracias a COLFUTURO y a una inversión de USD 20 millones, cerca de 500 profesionales del Atlántico, de los cuales 52 % son mujeres, han podido estudiar sus posgrados en las mejores universidades del mundo, como el Massachusetts Institute of Technology - MIT (USA), King’s College London (Reino Unido), Technische Universität München - TUM (Alemania) y The University of Melbourne (Australia), entre otras. Ahora bien, con este evento, esperamos que más atlanticenses puedan cumplir su sueño de hacer maestrías y doctorados en el exterior”, señaló Jerónimo Castro, director de la Fundación.

Para participar en la charla, que se realizará el sábado 26 de agosto a las 9:00 de la mañana en la Universidad Simón Bolívar (sede 3), auditorio Jorge Artel, los interesados se pueden inscribir de forma gratuita aquí.

Durante la jornada participarán por COLFUTURO Johanna Torres, directora del Programa de Consejería Académica y Relaciones Internacionales, así como Nelson Cuevas, director del Programa Semillero de Talentos. Además, estarán representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Francia, quienes explicarán las ventajas de estudiar en estos países.

El objetivo de COLFUTURO es contribuir al desarrollo del país al generar oportunidades para la formación de posgrado de profesionales colombianos de excelencia académica en los mejores programas del mundo. A través del Programa Crédito Beca, otorga hasta USD 50.000 a cada beneficiario, quien puede alcanzar un porcentaje de beca máximo del 80 % sobre el monto solicitado. El cual dependerá de su regreso al país una vez graduado, la ciudad a la que regrese a trabajar y el sector en el que se desempeñe.

Gracias a esta experiencia de estudiar en el exterior los profesionales tendrán acceso a las últimas tendencias del conocimiento, podrán conocer otras culturas, generar relaciones de alto nivel y prepararse para afrontar con éxito sus retos laborales.