Estudiante busca recursos para asistir a Olimpiadas de Astrofísica

La felicidad de Andrea no ha sido completa, las olimpiadas no cubren los tiquetes de ida y regreso a los participantes. Por ello, la joven estudiante ha estado “tocando puertas”, pero aún no consigue respuestas.

A pesar que la Universidad Antonio Nariño cubrirá una parte de los tiquetes, Rocha aún está buscando patrocinadores que la apoyen y le permitan cumplir este sueño.

“Es una pena no haber conseguido hasta el momento los tiquetes para viajar a Georgia y representar al país. Es un sueño que quiero cumplir, hemos hablado con la Secretaría Distrital de Educación y empresas privadas pero estamos a la espera”.

Andrea tiene hasta el martes 26 de julio para darle a la organización la respuesta definitiva si realmente participará o no. Por ello, espera en estos días recibir buenas noticias.

Los interesados en apoyar el sueño de esta joven barranquillera, pueden contactar a su padre, David Rocha Pérez, a través de su número de celular 3008168982.