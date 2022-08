“Volví queriendo dejar huella en el mundo”: barranquillera que fue a la Nasa

Durante los cuatro meses previos al viaje, Juana trabajó en un proyecto de ciencia que le hizo merecedora de ser una de las expositoras de Colombia en el importante encuentro.

“Mi proyecto se trata de un dispositivo que es programable y a través del electromagnetismo va a dar unos minutos de prolongación de tiempo de vida a las personas que sufren de ataques al corazón y también va a prevenir los espasmos musculares. Cuando sustenté el proyecto me dio nervios, pero a la vez felicidad. Finalmente quedé como una de las segundas mejores propuestas, entonces me fui feliz porque pude dejar mi huella, contar sobre mi proyecto y conocer otros muy geniales”, explicó.

La barranquillera trajo consigo muchos recuerdos y aprendizajes que han marcado su vida y que le ayudaron a confirmar lo que quiere para su futuro.

“Allá nos enseñaban mucho sobre la superación y sobre creer en sí mismo. Entonces regreso a Barranquilla con ganas de superarme, con mucha inspiración, con empoderamiento y con ganas de dejar una huella no solamente en Colombia sino en el mundo”, afirmó.

En el Space Center tuvo la oportunidad de conocer astronautas y grandes personalidades como la ingeniera colombiana Diana Trujillo, quien se ha convertido en una referente para ‘Juanita’.

“Me quiero proyectar como una ingeniera aeroespacial, me gustaría hacer un intercambio a otro país porque la carrera lamentablemente no existe en Colombia. Y me gustaría ser como Diana Trujillo, que es ingeniera aeroespacial y ha dejado su huella en todo el mundo, una mujer y una colombiana empoderada y digna de admirar”, sostuvo.