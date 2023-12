Una década sin El Cacique, ¡Qué vacío tan grande!

Rafael Santos contó que su padre le encomendó a él y a Martín Elías que se encargaran de entregarles un mensaje especial a los 21 hijos que reconoció.

“Mi papá nos dejó marcados a todos con una frase, me llamó el 21 de diciembre después de su presentación en Trucupey para decirme que el 24 íbamos a estar todos reunidos, y que inclusive algunos íbamos a llevar hasta a nuestras madres. Él había decidido no programar toque para el 24 porque quería estar con sus hijos, y mira que así fue, ese día lo estábamos velando. Entonces creo que esa es una de las frases que más nos ha marcado, no solamente a mí, sino a todos mis hermanos”.

Lea además: Los Óscar presentan sus precandidatas en 10 categorías para la edición 96

Santos reflexionó sobre ese mensaje que le tocó entregarles a sus hermanos, explicando que Dios va preparando a las personas para marcharse.

“Le habíamos entendido que era una fiesta navideña la que íbamos a vivir, y quedó en que luego nos daría los detalles, pero después fue que caímos en cuenta de que él presentía que se iba a morir”.

Agregó que siempre recuerda esta temporada de aguinaldos porque Diomedes le daba buenos regalos: nintendo, bicicletas e instrumentos musicales, pero para Santos el mejor regalo que le dio fue nombrarlo en el tema Mensaje de Navidad, un verdadero clásico de esta temporada festiva. “Sentí que con eso me inmortalizó”.

Por su parte Elder Dayán Díaz, uno de los que con su canto se ha destacado en los últimos años, contó que el 22 de diciembre es casi que una fiesta patria para los amantes del Vallenato, pero que en el seno de su familia la viven con sentimientos encontrados.

Leer más: Pueblos ancestrales de la Sierra Nevada exaltaron a Juventino Ojito

“Son algo complicados estos días para nosotros, por un lado nos duele que nuestro padre no esté de manera física, pero por otro lado sonreímos al ver cómo sus seguidores no lo olvidan. Este año se conmemora una década sin papá y el cariño de sus seguidores sigue intacto, y eso es satisfactorio”.

Elder que hace cuatro años grabó el Mosaico diomedista, propuesta que se acerca a las 11 millones de reproducciones, y que incluyó clasicos como: Dejáme llorar, Hoy por mí, Cesantias de amor y La sombra, sostuvo que el talento de su padre fue tan grande que ha tenido la fortuna de permanecer en el tiempo.

“No creo que sus canciones vayan a dejar de sonar porque son muchos los niños a los que se las escucho cantar a diario”.