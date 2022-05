“Este reinado más que belleza es labor social”: Patricia Utria

Como toda una mujer real, así se muestra Patricia Utria Varela, representante del Atlántico en el certamen Señora Colombia Intercontinental.

Debido a la emergencia sanitaria causada por la Covid-19, el reinado de Patricia ha sido de poco más de un año en el departamento, tiempo que ha aprovechado para intensificar su preparación.

Para ella, ser representante del Atlántico significa todo un reto que decidió asumir desde el servicio y la labor social: “Quiero representar a la mujer real del departamento, esa que es ama de casa, madre, hija, hermana, emprendedora, luchadora y que quiere cumplir sus sueños por encima de las adversidades. Este reinado más que belleza es labor social” sostuvo en su visita a la redacción de EL HERALDO.

La Señora Atlántico siente que tiene un compromiso real con las comunidades del departamento, por lo que para la barranquillera esta ha sido una oportunidad que ha aprovechado para llevar un mensaje de optimismo.

“Esta no ha sido una tarea sencilla, me he encargado de conocer a las mujeres emprendedoras que hacen artesanías en los diferentes municipios, también visité la cárcel de mujeres, donde las chicas tienen sus propios proyectos de manualidades con las cuales trazan líneas para su rehabilitación”.