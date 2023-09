Estas son las canciones en las que Shakira ha hecho protesta social

¿Dónde están los ladrones? (1998). Aquí la barranquillera lanza una fuerte denuncia a la corrupción, rechazando a aquellos que hacen uso de su poder para único beneficio.

“Con la nariz empolvada / De corbata o de blue jeans / Los han visto en las portadas todas / Sin más nada que decir”.

Octavo día (1999): su letra hace referencia a la creación del mundo en siete días según la tradición bíblica, pero plantea la pregunta sobre qué sucedió en el octavo día, insinuando que es el día en que las élites o quienes ostentan el poder ejercen su control sobre la sociedad.

“Mientras tanto, este mundo / Gira y gira sin poderlo detener / Y aquí abajo, unos cuantos / Nos manejan como fichas de ajedrez”.

Poem to a horse (2004): Shakira incluye referencias a las adicciones. La letra sugiere la lucha contra las adicciones y cómo pueden afectar a una persona. Utiliza metáforas y simbolismo para transmitir este mensaje.

“Y renuncias antes de sudar una gota / Alimentas tu cerebro vacío / Con tu marihuana de hidropónico / Empiezas a jugar contigo mismo / Te diviertes más en tu caparazón / Fue un placer conocerte pero tengo tomar mi camino”.

How do you do (2005): en esta ocasión hay una referencia a Dios en la letra. La canción plantea preguntas filosóficas y existenciales sobre este ser.

“Y si todos nuestros destinos han sido atados alrededor de Tu dedo / ¿Y si Tú escribes el guion entonces por que hay revoltosos?”.