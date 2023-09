“Es un privilegio llevar mi romanticismo al Barranquijazz”: Santiago Cruz

Allí compartirá escenario con los estadounidenses Cyrus Chestnut & Mark Whitfield Quartet, y presentará al público una balada denominada Un amor de verdad, con la que expresa su visión acerca de las relaciones sentimentales. En diálogo con EL HERALDO reveló que grabaron los arreglos de cuerdas con la Filarmónica de Praga, por lo que está seguro descrestará al público.

“Estoy muy contento con esta canción tan emotiva, en la letra trato de compartir mi visión de lo que deben ser las relaciones sentimentales. Yo creo que por razones que tocaría mirar con profundidad, los latinos hemos estado acostumbrados a vivir de alguna manera las relaciones sentimentales desde alguna orilla un poco tóxica”.

Con su ‘amor de verdad’ Cruz quiere exponer que el sentimiento verdadero es aquel que no duele, que es fluido y parte del respeto del uno al otro, de la incondicionalidad y del florecimiento mutuo.

“Si te duele, si te lastiman, ahí no es, eso no es amor. Si te opacan, si no te dejan brillar, si te amarran, eso no es amor”.