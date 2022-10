“Es maravilloso poder realzar el papel de la mujer en Colombia”

Cada personaje es un mundo, todos tienen una historia detrás, una manera de ser, una forma de pensar y esas son aristas que un actor o actriz debe interpretar en pantalla.

Por eso, cuando llegó a las manos de Flora la historia de Julia Beltrán no lo dudó dos veces. Poder aceptar a una mujer de la fuerza pública, con esposo e hijo supuso un reto actoral para Martínez, pues aseguró que “este era el primer personaje que se me planteaba en el que yo también tengo sus características”.

La intérprete de Rosario Tijeras precisó que las similitudes que tiene con su personaje están relacionadas a que “tengo a mis hijos también de esa edad y soy una mujer que mi carrera me importa muchísimo. Es un poco como siempre encontrar ese equilibrio entre no abandonar la responsabilidad del hogar y no abandonar la responsabilidad de tu trabajo, entonces ese conflicto lo padezco y lo comprendo bien, por eso pude llevarlo a la pantalla y el reto era ese”.