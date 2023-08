“Me pareció de mal gusto que Day Vásquez me involucrara en esto”

Además, aclaró que pese a que es primo de Day, en los últimos diez años solo han coincidido cuatro veces y que lamenta las afirmaciones que emitió ante la Fiscalía.

“Con Day no he vuelto a hablar. El último mensaje que tuvimos por Whatsaap fue a invitarlos al Baby Shower de mi hijo que tiene ya 11 meses. Me pareció de mal gusto que me involucraran en esto, poniendo palabras en mí cuando yo ni siquiera he hablado con ella”.

Negó haber transportado tal suma de dinero y que nunca ha contado con tanto efectivo en su bolsillo, agregando que no fue simpatizante de la campaña política del hoy presidente, Gustavo Petro.

“Nunca he movilizado 50 millones en el bolsillo. En la fiesta de Bogotá sí nos pagaron, la ofrecieron en una casa de eventos privada y allí no estuvo el presidente, yo a el presidente nunca lo he visto. Nunca he apoyado algo con respecto a Petro. Con los temas políticos no soy muy allegado”.