“Le van a hacer daño”: sujeto habría apuntado con un arma a la Epa Colombia

En confusos hechos, la 'influencer' relató que: "Ayer me pasó de todo. Un man se me atravesó por la mitad de la carretera y se bajó a gritar. Yo dije: ¿será que quiere una foto conmigo, qué será que quiere conmigo? Le van a hacer daño, tenga cuidado…”, le decía el hombre, sin precisar si el sujeto se le acercó cuando ella estaba conduciendo.

Posterior a este hecho, la Epa Colombia, según contó en una historia de su cuenta de Instagram, le respondió: "Socio, si usted tiene un arma, hágame el favor y se la quita’. Claro, el man tenía un chaleco antibalas y un arma traumática. Me dijo: ‘No, es que a usted no le voy a hacer nada…’”.

Además precisó que al parecer, el hombre que portaba el arma, "era salido como del Inpec, del Inpec no, como de la Policía. Yo no sé ese man qué ‘pitos tocaba’. Se vino encima de mí y yo no entendía nada…”, afirmó.