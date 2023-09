“Nadie te dará la libertad, no se pide, se ejerce”: Gustavo Cordera

R.

Los seres humanos, aunque tratemos de olvidar o tapar de alguna manera lo que sucede, siempre hemos sentido dolor desde el sometimiento global. Cada ser humano lo ha experimentado de distinta manera. Pero el ‘juego’ planteado, en pandemia por ejemplo, era ‘no respires, no te expreses y no te muestres a través de tu identidad’. Todo esto a partir de las mascarillas.

No respires, porque le vas a hacer daño a otra persona o te van a hacer daño a vos; no te expreses, porque tenés la boca tapada y sabes que tampoco ya salís a la calle y te vamos a reconocer. Estas simbologías fueron rutilantes en la pandemia. Yo no le pongo nombre. Porque de alguna manera lo determinaría. Se vivió algo muy poderoso que se interpeló en libertad y libre albedrío. El hecho de juntarnos para intercambiar y reconocernos. ¿Cuánto valor tiene la pérdida de un ser querido al que no podemos despedir? Yo te cuido a vos encerrándonos. Reprimiendo entre todos. Tuve esa visión y me di cuenta que estábamos viviendo uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Fue un intento definitivo de cambio de paradigma.

Para personas como yo, resilientes, resulta que cuanto más complejo el obstáculo, más capacidad tengo yo de enfrentarlos y trascenderlos. Desde la libertad de pensamiento, de expresión y desde la valentía, porque hay un rebaño mundial dispuesto a asesinar a los que piensen distinto, cuestionen, pregunten y piensen en libertad.

La libertad nadie te la va a dar, no se pide; se ejerce. Entonces, comencé a ejercerla con la responsabilidad que tengo como compositor y artista. Eso es lo que hay detrás de este disco. Yo no sé cuántos cantaron sobre lo que estaba sucediendo o dejaron su testimonio en canciones, pero desde mi punto de vista, este ha sido el trabajo más importante de mi vida.