“En la exigencia también hay amor”, Carolina Buzón

Carolina egresa del colegio, se hace Ingeniera Civil y luego de ejercer un par de años se encuentra desempleada por cuenta de la emergencia del Covid-19.

Ante la necesidad de generar ingresos recibe una llamada de su madre, quien le dice que se haga orientadora de una unidad que habia quedado disponible.

"Cuando mi mamá me llama y me lo dice yo lo dudé, sin embargo, me atreví porque no tenía más nada que hacer".