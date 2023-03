En Barranquilla se pintan los 210 años de identidad

“Tintín en particular siempre me ha causado muchísima admiración, verlo en esa faceta de investigador que viajaba a muchos lugares me ponía a pensar siempre en poder adaptarlo a Barranquilla y mostrar cómo él podría describir nuestra ciudad”.

Dentro de los elementos que Óscar está terminando de plasmar en su vaca se destacan dos perspectivas de ciudad.

La primera enmarcada en la Antigua Intendencia Fluvial, y en la segunda la Iglesia San Roque.