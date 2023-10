‘Empatía’, una colección para conectar con el interior

Asimismo, todo va en línea con la comodidad de un zapato negro de tacón, que siempre debe estar en un closet inteligente y la sencillez de los tenis atemporales para dejar claro nuestro mensaje de amor propio.

“Para mí este momento de mi vida es el momento más importante porque mi estilo de vida me está arrojando el resultado por el que yo he trabajado y es persistir e insistir para nunca desistir porque el amor es el motor que todo lo mueve y esta empatía me lo comprobó, creando un nuevo concepto de moda desacelerada y duradera”.